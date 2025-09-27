C’est le 27 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1984, Avril Ramona Lavigne naît à Belleville en Ontario. En 1999, elle gagne la chance de partager la scène pendant un concert à Ottawa et, trois ans plus tard, elle lance son premier album Let’s Go. Les hits de Lavigne incluent « Complicated, » « Sk8er Boi » et « Girlfriend. »

- En 1979, Elton John s’effondre alors qu’il joue « Better Off Dead » au Universal Amphitheatre à Los Angeles, supposément en raison d’un épuisement et d’une grippe. Le chanteur reprend pourtant la scène 10 minutes plus tard et finit son spectacle.

- En 2012, Rihanna lance « Diamonds, » le premier single de son septième album Unapologetic. La chanson a été co-écrite par Sia et arrive au sommet des palmarès dans plus de 20 pays.

- En 1982, Dwayne Michael Carter Jr. naît en Nouvelle-Orléans. Il devient la star du rap Lil Wayne.

- En 1984, le groupe allemand de New Wave Alphaville lance la chanson “Forever Young” de leur premier album.

- En 1943, Randolph Charles Bachman naît à Winnipeg. Sous le nom de Randy Bachman, il devient le guitariste principal de The Guess Who et de Bachman-Turner Overdrive avec des hits comme “American Woman” et “You Ain’t Seen Nothing Yet.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 27th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio