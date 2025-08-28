C’est le 28 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1965, Eilleen Regina Edwards naît à Windsor en Ontario. Elle deviendra Shania Twain et aura du succès planétaire, grâce à une série de hits pop et country comme “You’re Still the One,” “Man! I Feel Like a Woman!” et “That Don’t Impress Me Much.”

- En 2011, Beyoncé révèle qu'elle est enceinte de son premier enfant à la fin de sa performance de “Love on Top” aux MTV Video Music Awards.

- En 1993, Billy Joel débute un séjour de trois semaines au sommet du Billboard 200 avec son 12e album studio, River of Dreams. La pochette est faite par l'épouse de l'époque du chanteur, la mannequin Christie Brinkley.

- En 1986, Florence Leontine Mary Welch naît en Angleterre. Elle deviendra la chanteuse de Florence and the Machine, connu pour le hit de 2008 “Dog Days Are Over.”

- En 2005, Marion ‘Suge’ Knight est atteint par balle à la jambe lors d'une fête organisée par Kanye West au Shore Club à Miami Beach.

- En 1986, Tina Turner est présente pour le dévoilement de son étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

- En 1982, Margaret LeAnn Rimes naît au Mississippi. Bien qu'elle soit d'abord une artiste country, elle aura des succès pop avec des chansons comme “How Do I Live” et “Can’t Fight the Moonlight.”

- En 2003, Britney Spears et Madonna font parler d'elles lorsqu'elles s'embrassent pendant un spectacle aux MTV Video Music Awards. Madonna embrasse également Christina Aguilera mais les caméras n'en filment qu'un court instant.

- En 1998, le film 54 sur le célèbre club new-yorkais Studio 54 sort en cinémas. Tourné l'été précédent à Toronto, il met en vedette des stars locales, soit Mike Myers et Neve Campbell, et Donald Trump y fait une apparition. La bande sonore comprend une reprise du classique du chanteur canadien Gordon Lightfoot "If You Could Read My Mind."

- En 1970, “I'll Be There” des Jackson 5 est lancé. Ce sera le quatrième #1 consécutif du groupe. Une reprise en 1992 par Mariah Carey et Trey Lorenz arrivera également au sommet des palmarès.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

