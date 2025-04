C’est le 28 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1999, Tom Petty & The Heartbreakers reçoivent une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. “On montait et descendait cette rue et on regardait les étoiles, mais on aurait jamais pensé avoir la nôtre", dit le chanteur pendant la cérémonie de dévoilement.

- En 1979, “Heart Of Glass” arrive au sommet du Billboard Hot 100, donnant à Blondie son premier no 1. Elle en aura 4.

 

- En 2014, les chanteurs Paul Simon et Edie Brickell, qui étaient mariés, paraissent en cour ensemble pendant deux jours. Ils avaient été arrêtés lorsque des policiers sont venus chez eux après un appel 911 raccroché. Après sa parution, Simon dit aux journalistes : "Nous allons bien. On s'aime. Nous allons bien. Nous avons eu une chicane, mais c'est terminé."

- En 2006, un journal suédois rapporte que Bjorn Ulvaeus d'ABBA était accusé par le gouvernement de ne pas avoir payé 87 millions de kronors suédois (12.3 millions en dollars canadiens) en impôts.

 

- En 1991, la musicienne Bonnie Raitt épouse l'acteur Michael O’Keefe à New York. Leur mariage se terminera avec un divorce huit ans plus tard.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened April 28th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio