C’est le 28 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1993, la Canadienne Shania Twain épouse le réalisateur de disques Robert ‘Mutt’ Lange, seulement six mois après l'avoir rencontré à Nashville. Le couple, qui auront un fils nommé Eja en 2001, annoncent qu'ils se séparent en 2008.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1998, Usher dépose une poursuite à la Cour supérieure de Los Angeles, accusant la compagnie de mode Tommy Hilfiger d'avoir surutiliser son image dans une campagne publicitaire lié au film The Faculty, dans lequel avait joué Usher. La poursuite demandait 1 millions de dollars en compensation.

- En 1978, John Roger Stephens naît à Springfield en Ohio. Enfant, il chante dans une chorale d'église et, à l'université, il se joint à un groupe a cappella nommé Counterparts. La chanteuse Lauryn Hill l'engage pour jouer du piano pour sa chanson “Everything Is Everything.” Sous le nom de John Legend, il aura du succès musical, avec des hits comme “All Of Me.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 28th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio