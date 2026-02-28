C’est le 28 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2000, Céline Dion intente une poursuite à Los Angeles contre le National Enquirer pour une histoire intitulée: "Céline : je suis enceinte de jumeaux." La chanteuse canadienne, qui demande 20 millions de dollars pour "détresse émotionnelle volontaire, invasion de la vie privée et pratiques commerciales déloyales." Dans une déclaration, Dion affirme : "J'aimerais que cela soit vrai, et j'espère et je prie que ce le sera un jour." Un peu plus de deux mois après la poursuite, Dion tombe enceinte par fertilisation in-vitro. En 2010, elle sera encore enceinte... cette fois de jumeaux.

- En 1998, “My Heart Will Go On” de Céline Dion est au #1 sur le Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines. La chanson vient de la bande sonore du film Titanic, qui était #1 sur le Billboard 200 le même jour pour la sixième de seize semaines.

- En 2006, Ne-Yo lance son premier, In My Own Words. Avec des singles comme “Stay” et “So Sick,” il fera son chemin jusqu'au #1 sur le Billboard 200 chart.

- En 2009, “Right Round” de Flo Rida monte au #1 sur le Billboard Hot 100 pour la première de six semaines. Co-écrite avec Bruno Mars, la chanson utilise un échantillon du hit de Dead or Alive de 1984 “You Spin Me Round (Like A Record)” et on y trouve des pistes vocales par une chanson alors inconnue, Kesha Sebert (qui deviendra plus tard la star du pop Ke$ha.)

- En 1996, Alanis Morissette, née à Ottawa et âgée de 22 ans, devient la plus jeune artiste à gagner Album de l'année aux Grammys (pour son premier album international, Jagged Little Pill). Morissette garde le record jusqu'en 2010, lorsqu'une jeune de 20 ans, du nom de Taylor Swift, gagne pour Fearless.

- En 1995, Jewel lance son premier album, Pieces of You, où on trouve des singles comme “Who Will Save Your Soul” et “You Were Meant For Me.”

