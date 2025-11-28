C’est le 28 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1992, Whitney Houston passe un record de 14 semaines au #1 du Billboard Hot 100 avec son cover de la chanson de 1973 “I Will Always Love You.” La chanson de la bande sonore du film The Bodyguard est produite par le canadien David Foster.

- En 1974, John Lennon fait sa dernière apparition sur scène au Madison Square Garden à New York lorsqu'il se joint à Elton John pour chanter “Whatever Gets You Through the Night,” “I Saw Her Standing There” et “Lucy in the Sky With Diamonds.”

- En 1987, Bill Medley et Jennifer Warnes monteront au #1 des palmarès américains avec le single “(I’ve Had) The Time of My Life” de la bande sonore de Dirty Dancing. Il gagnera le Oscar pour Meilleure chanson originale ainsi que le Grammy pour Meilleure performance pop par un duo.

- En 1993, Gerald McCrohan – mieux connu sous le nom de Jerry Edmonton – meurt dans un accident d'auto près de chez lui en Californie. Il avait 47 ans. Le musicien ontarien était le batteur de Steppenwolf, qui ont eu des hits comme “Born to be Wild.”

- En 1964, “Leader of the Pack” des Shangri-Las monte au #1 sur le Billboard Hot 100 bien que la chanson ait été bannie de plusieurs stations radio pour ses paroles décrivant un homme qui meurt dans un accident de moto. La chanson atteindra le #3 au Canada.

- En 2008, Britney Spears lance son sixième album, Circus. En plus de la chanson titre, on y trouve des hits comme “Womanizer” et “If U Seek Amy.”

- Et en 1974, Allan Pineda Lindo naît aux Philippines. Après avoir déménagé aux États-Unis au début de l'adolescence, il rencontre William Adams et la paire formera ce qui deviendra un groupe pop à succès, nommé les Black Eyed Peas, sous les noms respectifs de Apl.de.Ap et will.i.am.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 28th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio