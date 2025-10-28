C’est le 28 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1989, Janet Jackson's Rhythm Nation 1814 passe quatre semaines au #1 sur le Billboard 200. On y trouve sept singles du Top 5, incluant “Miss You Much,” “Love Will Never Do (Without You)” et “Black Cat.” Jackson aussi eu neuf nominations pour un Grammy.

- En 1997, le batteur de R.E.M. Bill Berry annonce qu'il quitte le groupe après 17 ans. Il reviendra pour quelques concerts-réunions.

- En 2013, le premier single de Lorde, “Royals”, arrive au sommet des palmarès des singles au Royaume-Uni, faisant de la Néozélandaise de 16 ans la plus jeune ariste solo avec une chanson #1 depuis Billie Piper en 1998. Aux États-Unis, "Royals" passe neuf semaines au sommet à partir du 12 octobre sur le Billboard Hot 100.

- En 1987, Christopher Lonny Edwin Breaux naît à Long Beach en Californie. Après avoir étudié la musique à l'University of New Orleans, il a déménagé à Los Angeles et a écrit des chansons pour des artistes comme Beyoncé et Justin Bieber. Sous le nom de Frank Ocean, il lance un mixtape en 2011 et suivra par deux albums studio.

- En 2004, Rod Stewart arrive au sommet du palmarès Billboard 200 pour la première depuis 1979 avec Stardust: The Great American Songbook, Vol. 3.

- En 2010, Michael Jackson's This Is It sort officiellement dans les cinémas. Le documentaire, qui relate les préparations de Jackson pour une tournée mondiale, sort un peu plus d'un an après la mort de la star du pop.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened October 28th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio