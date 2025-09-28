C’est le 28 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2001, Céline Dion et Peter Gabriel sont en tête d’affiche d’un concert-bénéfice dans ce qui est maintenant le Centre Bell pour les victimes des attaques terroristes du 11 septembre.

- En 1991, l’album de Garth Brooks Ropin' the Wind devient le premier album country à atteindre le sommet des palmarès Billboard 200 à sa sortie.

- En 1995, Bobby Brown quitte un club dans le quartier de Roxbury de Boston, lorsque des coups de feu sont tirés vers sa Bentley. Steven Sealy, qui était le fiancé d’une des sœurs de Brown, est tué mais Brown s’échappe indemne.

- En 1994, un homme d’Ottawa obsédé avec Sarah McLachlan se suicide. Il avait poursuivi la chanteuse pour sa chanson « Possession, » qui se serait inspirée des lettres d’amour qu’il lui aurait envoyé.

- En 1987, Hilary Erhard Duff naît à Houston au Texas. Il sortira cinq albums studio, avec des hits comme « So Yesterday » et « Come Clean. »

- En 1974, “Rock Me Gently” du Montréalais Andy Kin atteint le #1 aux États-Unis, 14 semaines après sa sortie. Elle atteint également le top des palmarès au Canada.

- En 2009, Adam Goldstein (aka DJ AM) meurt d’une surdose accidentelle de drogue chez lui à New York. Il avait 36 ans. Goldstein avait survécu un écrasement d’avion avec le batteur de Blink 2008 Travis Barker en 2018.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 28th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio