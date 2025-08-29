C’est le 29 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1993, Liam James Payne naît en Angleterre. Après avoir passé une audition pour The X Factor, il se joindra au groupe pop One Direction qui aura un succès monstre. Payne aura également du succès solo avec “Strip That Down” avec Quavo.

- En 2013, la star du pop Fergie et son mari de l'époque, l'acteur Josh Duhamel, ont leur premier enfant, un fils nommé Axl.

- En 1987, La Bamba, la chanson titre du film biographique sur Ritchie Valens, entame un séjour de trois semaines au sommet du Billboard Hot 100. Elle avait été enregistrée par Los Lobos.

- En 1958, Michael Joseph Jackson naît à Gary en Indiana. Après avoir joué avec ses frères avec le groupe Jackson 5, il deviendra l'auto-proclamé Roi du Pop, avec une longue liste de hits, dont “Billie Jean,” “Thriller” et “Beat It.” Jackson meurt en 2009 à l'âge de 50 ans.

- En 2004, “Hey Ya!” de Outkast est nommé Vidéo de l'année aux MTV Video Music Awards à Miami. Jay-Z et Beyoncé font leur débuts sur le tapis rouge comme couple.

- Et en 1980, David Desrosiers naît à Sept-Îles au Québec. Il deviendra le bassiste du groupe canadien Simple Plan.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened August 29th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio