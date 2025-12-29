C’est le 29 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2016, Azealia Banks partage un vidéo sur Instagram montrant un placard qu'elle doit nettoyer après trois ans de brujería (sorcellerie) – et spécifiquement le sacrifice de poules. “Les vraies sorcières font de vraies choses," dit-elle. Il y a bien sûr eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. "Azealia Banks doit décaper 3 ans de sang et de plumes de son plancher après avoir sacrifié des poulets et je n'arrive pas à arrêter de rire," dit un fan.

- En 1985, Billy Joel et sa femme de l'époque Christie Brinkley ont une fille qu'ils appeleront Alexa Ray. Le deuxième prénom de la fille est un hommage à Ray Charles, un des idôles de Joel.

- En 1943, Richard Clare Danko naît dans le conté de Norfolk en Ontario (à environ 150 km au sud-ouest de Toronto). Après avoir décroché à 14 ans, il se donne à sa passion pour la musique et se joindra au groupe The Band. Sous le nom de Rick Danko, il jouera sur des chansons comme “The Night They Drove Old Dixie Down” et “Ophelia.”

- En 1994, Lisa "Left-Eye" Lopes de TLC plaide coupable à une accusation d'incendie criminel pour avoir mis le feu à la maison d'Atlanta de son copain de l'époque Andre Rison, un joueur de la NFL, après une chicane en juin 1994. Après avoir été condamnée à cinq ans de probation, Lopes quitte la cour en tenant la main de Rison.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 29th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio