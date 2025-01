C’est le 29 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2011, Debbie Gibson et Tiffany, les anciennes stars du pop, jouent dans le film pour la télévision intitulé Mega Python vs. Gatoroid, qui passe en première sur le poste américain SyFy. Gibson joue une scientifique et Tiffany, une gardienne de parc.

 

- En 1996, Garth Brooks refuse d'accepter le American Music Award pour Artiste favori de l'année, qu'il avait gagné à égalité avec TLC, parce qu'il affirme que Hootie & the Blowfish avait plus fait pour la musique cette année-là.

- En 2002, la pièce musicale Taboo, basée sur la vie du chanteur Boy George de Culture Club, ouvre dans le West End de Londres. Elle est nominée Meilleure nouvelle pièce musicale aux Olivier Awards en 2003. Une version Broadway de la pièce a été fortement critiquée et a été annulée après 100 spectacles.

- En 1979, Brenda Spencer tue deux adultes et huit enfants lorsqu'elle ouvre le feu dans une école à San Diego. Lorsqu'interrogée, Spencer aurait dit : "Je n'aime pas les lundis." L'incident a inspiré le hit des Boomtown Rats “I Don’t Like Monday,” qui a atteint le #4 au Canada.

 

- En 2010, le Canadien Neil Young reçoit le prix de la Personne de l'année MusiCares pendant un dîner avant les Grammys, suivi d'un concert. Parmi les artistes qui participent au spectacle, on retrouve John Mellencamp, Sheryl Crowe, les Red Hot Chili Peppers et Elton John.

- En 1954, Rob Manzoli naît. De 1990 à 1997, il joue de la guitare dans le groupe des frères Richard et Fred Fairbrass, Right Said Fred, qui aura un hit en 1991 avec “I’m Too Sexy.”

 

