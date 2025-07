C’est le 29 juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1978, la bande sonore de Grease entame un séjour de sept semaines au sommet du Billboard200. Elle y passera un autre cinq semaines non-consécutives. Le film, qui met en vedette Olivia Newton-John et John Travolta, font de chansons comme “You’re the One That I Want” et “Hopelessly Devoted to You” des hits.

- En 1990, Elton John entre à l'hôpital Parkside Lutheran Hospital à Chicago pour se faire traiter pour son addiction à la cocaïne. Dans son livre Love is the Cure, le chanteur raconte: “La partie la plus importante de mon séjour en réhabilitation était que, pour tous ceux avec qui j'interagissais, je n'étais pas Elton John la star. J'étais seulement Elton. Elton le drogué."

- En 2015, les Eagles terminent leur tournée History of the Eagles - Live in Concert à Bossier City en Louisiane. Ce sera la dernière que le groupe jouera avec Glenn Frey, qui mourrera six mois plus tard.

- En 1982, Andy Taylor, le guitariste de Duran Duran, épouse Tracey Wilson au Chateau Marmont à Los Angeles, avec les membres du groupe comme garçons d'honneur. Il quittera Duran Duran en 1986, reviendra en 2001 et quittera finalement pour de bon en 2006.

- En 1966, Bob Dylan se serait supposément blessé en tombant de sa moto Triumph à Woodstock dans l'État de New York. On spécule encore sur ce qui s'est réellement passé, ou s'il s'est même passé quelque chose. Le chanteur affirme s'être cassé le dos et avoir subi une commotion.

