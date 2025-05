C’est le 29 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1984, Tina Turner lance Private Dancer, son cinquième album solo et son premier en cinq ans. Grâce à la chanson titre et des singles comme “What’s Love Got to Do with It” et “Better Be Good to Me,” l'album représente un retour en force pour Turner.

 

- En 1975, Melanie Janine Brown naît en Angleterre. Sous le nom de Mel B, ou Scary Spice, elle est membre des Spice Girls, qui auront des hits comme “Mama” et “Stop.”

- En 1971, “Brown Sugar” des Rolling Stones arrive au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines. Le premier single de leur album Sticky Fingers, la chanson est écrite par Jagger sur une variété de sujets, dont la race, le sexe et la drogue.

 

- En 1961, Melissa Lou Etheridge naît au Kansas. Elle apprend la musique en bas âge et étudiera au Berklee College of Music. Elle enverra un démo à une maison de disques nommée Olivia Records en 1985 mais sera rejeté. Son premier album en 1988 donne des hits comme “Bring Me Some Water” et Etheridge elle-même aura d'autres hits comme “I’m the Only One” et “Come to My Window.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened May 29th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio