C’est le 29 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2009, Nickelback dominent les prix Juno à Vancouver, gagnant Groupe de l'année et Album de l'année (pour Dark Horse). Le groupe gagne également le prix Choix des fans, dépassant ainsi Céline Dion et Hedley.

- En 1975, “Lady Marmalade” de Labelle monte au #1 sur le Billboard Hot 100. Une reprise de la chanson par Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya et P!NK, passe cinq semaines au sommet du palmarès en 2001.

- En 2005, le chanteur canadien Neil Young subit une opération au cerveau pour enlever un aneurysme découvert après qu'il se soit plaint d'une vision floue pendant la cérémonie d'intrônisation au Temple de la renommée du Rock and Roll le 14 mars. La chirurgie force Young a annulé une apparition aux prix Juno à Winnipeg.

- En 1986, “Rock Me Amadeus,” avec des paroles en anglais et en allemand, passe trois semaines au sommet du Billboard Hot 100. Elle est enregistrée par le chanteur autrichien Falco, qui mourrera dans un accident de voiture en 1998.

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- En 2017, il y a des funérailles pour George Michael, mort le jour de Noël en 2016. Seuls les membres de la famille et les amis proches sont présents à la cérémonie.

- En 2007, Rihanna lance “Umbrella,” une chanson avec Jay-Z. La chanson, qui avait été refusé par Britney Spears, sera au #1 pour sept semaines.

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Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened March 29th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio