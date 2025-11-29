C’est le 29 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2014, “Blank Space” de Taylor Swift monte au #1 sur le Billboard Hot 100, déplaçant sa propre chanson “Shake It Off”. Swift devient la première artiste féminine à se remplacer elle-même au #1 du palmarès.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2001, l'ex-Beatle George Harrison perd sa bataille contre le cancer du poumon. Il a 58 ans. Comme artiste solo, Harrison avait eu des hits comme “My Sweet Lord” et “Got My Mind Set on You.”

- En 1986, le groupe Bon Jovi a son premier #1 lorsque “You Give Love A Bad Name” arrive au sommet du Billboard Hot 100. C'est le premier single de l'album Slippery When Wet.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1994, Mary J. Blige lance son deuxième album, My Life. Il reçoit une nomination pour Meilleur album R&B aux Grammys.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 29th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio