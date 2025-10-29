C’est le 29 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2012, Imagine Dragons lance “Radioactive” comme premier single de leur premier album Night Visions. Huit mois auparavant, la chanson avait paru sur l'EP du groupe intitulé Continued Silence. “Radioactive” a atteint le #5 au Canada et a gagné un Grammy.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1995, le natif d'Ottawa Paul Anka, la première star pop canadienne, joue son propre rôle dans l'épisode des Simpsons intitulé Treehouse of Horror VI. Il chante “Just Don’t Look” avec Lisa Simpsons, une chance à propos de mascottes publicitaires terrorisant la ville de Springfield.

- En 1984, Frankie Goes to Hollywood lance leur premier album Welcome To The Pleasuredome, avec des hits comme “Two Tribes,” “Relax” et “The Power of Love.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1965, Peter Timmins naît à Montreal. Deux décennies auparavant, le batteur et deux frères, Margo et Michael Timmins, forment Cowboy Junkies. Le groupe aura des hits au Canada comme “Sun Comes Up, It’s Tuesday Morning” et “Anniversary Song” mais sera surtout connu pour leur cover de "Sweet Jane" de Velvet Underground.

- En 1983, la chanson #1 sur les palmarès américains vient de deux artistes country, Kenny Rogers and Dolly Parton. “Islands in the Stream,” écrite par les Bee Gees et co-produite par Barry Gibb, passe deux semaines au sommet.

- En 2007, la chanteuse australienne Kylie Minogue devient la première artiste féminine, et la plus jeune, à recevoir un prix Music Industry Trust à Londres. Elle est honorée pour avoir été une icône du pop et du style, et pour son abileté à se réinventer, à expérimenteur et à inspirer.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened October 29th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio