- En 1994, Ashley Nicolette Frangipane naît à Edison au New Jersey. Sous le nom d’Halsey, elle a joué sur le hit des Chainsmokers « Closer » et a lancé deux albums studio qui ont produit des hits comme « Bad at Love » et « Him & I. » Halsey a aussi collaboré sur des chansons avec les artistes canadiens Justin Bieber et PartyNextDoor.

- En 2001, Jennifer Lopez épouse le danseur Cris Judd. Leur mariage prend fin le mois de juin suivant.

- En 2003, Fountains of Wayne lance la chanson « Stacy’s Mom » de leur troisième album Welcome Interstate Managers. Le vidéo pour la chanson met Rachel Hunter en vedette.

