C’est le 3 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2005, le premier single de Chris Brown “Run It!” est #1 sur le Billboard Hot 100 pour la deuxième de cinq semaines. La chanson est co-écrite et produite par Scott Storch, un des premiers membres du groupe The Roots.

- En 1979, Daniel John Bedingfield naît en Nouvelle-Zélande. Comme sa soeur Natasha Bedingfield, il entâme une carrière musicale et, en 2001, il a un hit avec “Gotta Get Thru This.” La chanson, enregistrée sur un ordinateur dans sa chambre, est nominée pour un prix BRIT et un Grammy.

- En 1990, Madonna passe à l'émission Nightline, où elle est interviewée par Forrest Sawyer, et présente pour la première fois en ondes son vidéo “Justify My Love”, que MTV avait refusé de diffuser.

- En 1951, Kimberley Rew naît au Royaume-Uni. Il deviendra un membre de Katrina and the Waves, pour qui il a écrit le hit “Walking on Sunshine” de 1985. Rew écrira aussi “That’s Just the Woman in Me,” que Céline Dion enregistrera en 2007.

- En 1971, Montell Du'Sean Barnett naît à Los Angeles. En 1995, sous le nom de Montell Jordan, il devient le deuxième artiste R&B à signer avec Def Jam et aura un hit #1 avec “This Is How We Do It.” Jordan quitte le monde de la musique en 2010 pour se concentrer sur son église en Georgie, où il est pasteur.

Article original What Happened December 3rd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio