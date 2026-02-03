C’est le 3 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2013, Beyoncé joue le concert de la mi-temps du Super Bowl en Nouvelle-Orléans. Elle joue plusieurs de ses hits, avant d'être rejointe sur scène par Kelly Rowland et Michelle Williams pour jouer un medley des hits “Bootylicious” et “Independent Women Part I” de Destiny's Child.

- En 1979, “Y.M.C.A.” de The Village People passe trois semaines au #2 du Billboard Hot 100, avec “Le Freak” de Chic et “Da Ya Think I’m Sexy?” de Rod Stewart se partageant le #1. Elle sera par contre #1 au Canada.

- En 1973, “Crocodile Rock” de Elton John passe trois semaines au #1 du Billboard Hot 100. C'est son premier single au sommet des palmarès aux États-Unis.

- En 2004, R. Kelly paraît en cour à Chicago pour plaider non coupable à 21 accusations de pornographie infantile liées à un cassette vidéo supposée le montrer dans des situations sexuelles avec une fille de 14 ans. Il sera déclaré non coupable.

- En 1990, Kisean Anderson naît à Miami. Son talent musical est découvert sur MySpace et il entâmera une carrière qui aura des hits comme “Take You There” et “Beautiful Girls.”

- En 1993, Gloria Estefan reçoit une étoile sur le Walk of Fame à Hollywood.

- En 2002, Mariah Carey chante l'hymne national au Super Bowl XXXVI, seulement cinq mois après les attaques du11 septembre. Le spectacle de la mi-temps est joué par U2.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened February 3rd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio