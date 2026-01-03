C’est le 3 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2004, Britney Spears et son ami d'enfance Jason Alexander dépensent 70 dollars pour se marier à la Little White Wedding Chapel à Las Vegas à 5 heure du matin. (Alexander a plus tard affirmé que lui et Spears avaient bu et pris "autre chose" avant de décider de se marier "pour le plaisir.") Le couple a signé un annulement le même jour et leur mariage a été déclaré invalide le 5 janvier.

- En 1995, Byron MacGregor, né à Calgary, meurt de complications liées à une pneumonie à 46 ans. L'annonceur de nouvelles a prêté sa voix à la chanson “The Americans,” qui a atteint le #4 sur le Billboard Hot 100 en février 1974 et au #1 au Canada.

- En 2017, Janet Jackson accueille son premier enfant, un garçon nommé Eissa, avec son mari Wissam Al Mana. La chanteuse pop, qui avait alors 50 ans, se sépare de Al Mana trois mois plus tard.

- En 1976, le groupe écossais Bay City Rollers arrive au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Saturday Night.” Une semaine plus tard, la chanson est #1 au Canada.

- En 1975, Thomas Bangalter naît à Paris. Il commence à jouer du piano à l'âge de six ans et rencontre Guy-Manuel de Homem-Christo au secondaire. Les deux formeront Daft Punk, qui aura des hits avec des artistes comme Pharrell Williams, Chemical Brothers et le canadien The Weeknd.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened January 3rd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio