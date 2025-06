C’est le 3 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop:

- En 2000, le deuxième album de Britney Spears, Oops!… I Did It Again, est au sommet du Billboard 200.

- En 1995, le Canadien Bryan Adams entame un séjour de cinq semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec “Have You Ever Really Loved A Woman?” La chanson avait été enregistrée pour le film Don Juan DeMarco.

- En 1990, Michael Jackson entre au St. John's Hospital and Health Center à Santa Monica, se plaignant de douleurs à la poitrine. Les docteurs diront que le Roi du Pop a une inflammation aux cotes, dû à un excès d'exercice ou de stress. Jackson sortira de l'hôpital quatre jours plus tard.

- En 2013, l'adolescente néo-zélandaise Lorde lance la chanson “Royals,” qu'elle avait enregistrée presque un an auparavant. La chanson monte au sommet des palmarès partout dans le monde, dont au Canada, et donnera deux Grammys à Lorde.

 

- En 1954, Daniel Grafton Hill IV naît à Toronto. Il enregistra des hits comme “Sometimes When We Touch” et le duet avec Vonda Shepard “Can’t We Try.” Il gagnera un Grammy pour avoir écrit et réalisé une chanson pour l'album Falling Into You de Céline Dion en 1996.

- En 2011, le chanteur-compositeur Andrew Gold, qui avait été membre du groupe Wax, meurt à Los Angeles à l'âge de 59 ans. Gold a écrit la chanson “Thank You For Being a Friend” en 1978, qui sera enregistrée par Cynthia Fee comme chanson thème pour l'émission The Golden Girls.

 

- En 2007, pendant un concert à Fishkill, New York, Akon ramasse un garçon de 15 ans et le lance dans la foule. Il sera accusé d'harcèlement et de mise en danger d'un mineur, mais plaidera coupable à des charges moindres. Il devra payer une amende de 350 $.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui.

Article original What Happened June 3rd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio