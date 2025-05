C’est le 3 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1986, “Addicted To Love” de Robert Palmer est la chanson #1 sur le Billboard Hot 100. Son succès est en partie dû à un vidéo mettant en vedette des mannequins jouant de la guitare.

 

- En 1969, Jimi Hendrix est arrêté à l'aéroport de Toronto pendant 4 heures, après que les douaniers aient trouvé de l'héroïne et du hashisch dans ses bagages. Leur rockeur est accusé de possession de drogues mais sera relâché à temps pour donner son concert aux Maple Leaf Gardens.

- En 1997, Katrina & the Waves gagne le Concours Eurovision de la chanson à Dublin avec “Love Shine A Light.” Le groupe, qui représentait le Royaume-Uni, était déjà connu our leur hit “Walking On Sunshine” en 1985.

 

- En 1988, Poison lance le deuxième album du groupe, intitulé Open Up and Say…Ahh!, qui donnera des hits comme “Every Rose Has Its Thorn” et “Nothin’ but a Good Time.”

 

- En 2008, Lil Wayne monte au sommet des palmarès avec “Lollipop.” Après avoir été détrôné pour trois semaines par des chansons par Leona Lewis et Madonna, “Lollipop” revient au #1 pour un autre quatre semaines.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened May 3rd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio