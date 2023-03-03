C’est le 3 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1989, Madonna cause la controverse avec son vidéo pour “Like a Prayer.” Des groupes religieux du monde entier font entendre leurs oppositions à l'utilisation de l'imagerie chrétienne et encourage un boycott du commanditaire de la star du pop, Pepsi. Aux VMA de MTV, la vidéo est nommée Choix du spectateur.

- En 2017, Nickelback devient le premier groupe canadien à avoir un album certifié diamant aux États-Unis, pour All The Right Reasons. Nickelback est le quatrième groupe canadien à atteindre le statut diamand, après Céline Dion, Shania Twain et Alanis Morrissette.

- En 2017, le chanteur pop Tommy Page, dont la chanson “I’ll Be Your Everything” était un hit en 1990, est retrouvé mort, apparement d'un suicide. L'homme de 46 ans avait trois enfants avec son mari Charlie. Plusieurs stars du pop rendent hommage à Page sur les réseaux sociaux.

- En 2008, le groupe britannique Chumbawamba ont le record pour le plus long titre d'album, donnant à leur treizième projet un titre de 865 caractères. Heureusement, on y réfère surtout par les cinq premiers mots : The Boy Bands Have Won (Les boy bands ont gagné.)

- En 1977, Ronan Patrick John Keating naît à Dublin. À l'âge de 16 ans, il se joint à Boyzone, un groupe qui aura des hits comme “No Matter What.” Comme artiste solo, il aura du succès avec des chansons comme “When You Say Nothing At All.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

