C’est le 3 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1998, la canadienne Alanis Morissette lance Supposed Former Infatuation Junkie, qui suit son premier album Jagged Little Pill sorti en 1995, qui avait été un succès monstre à l'international. C'est son quatrième album studio si on compte les deux collections de dance-pop qu'elle avait sorti au Canada.

- En 1979, “Pop Muzik” de M arrive au #1 sur le Billboard Hot 100. M est le musicien britannique Robin Scott, qui avait fait jouer son frère Julian et sa femme Brigit Novik sur le single. La chanson a atteint le #1 au Canada.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1977, Elton John annonce qu'il prend sa retraite pendant un concert à Londres. "J'ai pris ma décision ce soir," dit-il à la foule. "Ce sera mon dernier spectacle." Il reviendra au piano deux ans plus tard.

- En 1990, Vanilla Ice arrive au sommet des palmarès aux États-Unis avec “Ice Ice Baby," la première chanson rap à arriver au #1.

- En 2001, “Family Affair" de Mary J. Blige arrive au #1 sur le Billboard Hot 100, où il reste pour six semaines.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2013, Lady Gaga, Eminem, Avicii et le groupe canadien Arcade Fire jouent aux tout premiers YouTube Music Awards à New York.

- En 1973, Daryl Hall et John Oates lancent Abandoned Luncheonette, leur deuxième album studio, avec le hit “She’s Gone.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 3rd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio