- En 1969, Gwen Renée Stefani naît à Fullerton en Californie. En 1986, son frère l’invite à joindre son groupe, No Doubt. Ses hits solo incluent « The Sweet Escape » et « Hollaback Girl. »

- En 1992, Sinead O'Connor cause un scandale lorsqu’elle déchire un photo du pape Jean-Paul II pendant une version a cappella de « War » de Bob Marley à Saturday Night Live. La chanteuse a lancé les morceaux à la caméra et déclaré : « Combattez le vrai ennemi. »

- En 2006, “Listen to Your Heart” gagne le prix Robert S. Musel Award aux BMI London Awards pour la chanson la plus joué de l’année. Originalement enregistré en 1988 par Roxette, elle a été reprise par des douzaines d'artistes et le groupe dance belge DHT en a fait un hit en 2005.

- En 1997, Sugar Ray est obligé de reporter une tournée européenne, après que leur chanteur Mark McGrath se blesse à la jambe à Boulogne en Italie.

- En 2011, Tone Loc (né Anthony Terrell Smith) conteste une accusation de violence domestique et de possession d’une arme d’assaut après un incident en juin avec la mère d’un de ses enfants. Il est condamné à un jour de prison, trois ans de liberté conditionnelle, 52 semaines de gestion de la colère et 30 jours de service communautaire.

- En 1971, Kevin Scott Richardson naît au Kentucky. Il se joindra, avec son cousin Brian Littrell, aux Backstreet Boys.

