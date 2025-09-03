C’est le 3 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1990, le deuxième album de George Michael, intitulé Listen Without Prejudice Vol. 1, est lancé. Michael refuse de faire une tournée pour supporter l'album, ou de jouer dans les vidéo-clips.

- En 2010, Mike Edwards, l'ancien membre de ELO, meurt en Angleterre lorsque le véhicule qu'il conduit est frappé par une botte de foin de 590 kg qui déboule une colline. Il avait 62 ans.

- En 1973, Jennifer Paige, mieux connue pour son hit “Crush” en 1998, naît à Atlanta.

- En 1967, Anni-Frid Lyngstad chante “En Ledig Dag” en direct à la télé suédoise. Elle deviendra plus tard une des A de ABBA.

- En 1981, le duo pop Soft Cell joue “Tainted Love” à l'émission britannique Top Of The Pops.

