C’est le 30 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1989, Bleta Rexha naît à Brooklyn à New York. Elle écrit des chansons pour des artistes comme Selena Gomez, Eminem et Nick Jonas et lancera sa propre carrière pop, sous le nom de Bebe Rexha, avec des hits comme “Me, Myself & I” avec G-Eazy et “Meant to Be” avec Florida Georgia Line.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1993, Billy Joel est le premier invité musical pour le premier épisode de l'émission The Late Show with David Letterman.

- En 1986, “Higher Love” de Steve Winwood est au sommet du Billboard Hot 100. La chanson, co-écrite avec Will Jennings, monte également au sommet des palmarès au Canada.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2016, Chris Brown est arrêté, suspecté de voie de fait armée, lorsque Baylee Curren rapporte à la police que la star du R&B l'avait menacé avec un fusil chez lui à LA.

- En 2016, les Go-Go jouent au Greek Theatre à Los Angeles. Ce sera le dernier spectacle de la tournée d'adieu du groupe, mais ils joueront ensemble plusieurs fois par la suite.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2015, alors qu'il accepte le Video Vanguard Award aux MTV Video Music Awards, Kanye West annonce qu'il se présentera à la présidence américaine en 2020.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened August 30th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio