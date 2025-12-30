C’est le 30 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2011, Russell Brand demande le divorce de la star du pop Katy Perry, pour différences irréconciliables, après seulement un peu plus d'un an de mariage. Dans une entrevue avec Vogue en 2013, Perry dit avoir eu connaissance de la demande le jour suivant par un texto de Brand.

- En 2006, la chanteuse Brandy (“The Boy Is Mine”) est au volant de son Range Rover sur un autoroute à Los Angeles lorsqu'elle frappe l'arrière d'un autre véhicule, causant des blessures fatales au conducteur Awatef Aboudihaj. Brandy n'est pas accusée au criminel mais s'entendra au civil avec la famille de la victime.

- En 2002, l'icône musical du pop Diana Ross est arrêtée à Tucson, suspectée de conduite sous l'influence de l'alcool. La police affirme que son taux sanguin était de 0.2, plus du double de la limite légale en Arizona. En 2004, Ross ne plaide pas et est condamnée à 2 jours en prison et un an de probation.

- En 2010, Bobby Farrell, le chanteur de Boney M, meurt à l'âge de 61 en Russie. Aptement, la mort du chanteur arrive le jour où Rasputin a été assassiné en 1916, le sujet de leur plus gros hit “Rasputin.”

- En 2009, le gouverneur général du Canada annonce que les chanteurs-compositeurs canadiens Neil Young et Burton Cummings seront nommés Officiers de l'Ordre du Canada.

- En 1986, Elena Jane Goulding naît en Angleterre, commence à jouer des instruments pendant son enfance et écrit des chansons pendant son adolescence. Sous le nom d'Ellie Goulding, elle lance son premier single en 2009 et aura des hits comme “Burn” et “Love Me Like You Do.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 30th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio