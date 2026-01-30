C’est le 30 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1999, le premier single de Britney Spears “…Baby One More Time” (sorti en octobre 1998) et l'album du même nom (sorti le 12 janvier) occupent le #1 sur les palmarès Billboard.

- En 2016, l'album de David Bowie Blackstar arrive au sommet du Billboard 200 20 jours après sa mort. C'est le premier album du chanteur à atteindre le #1.

- En 2015, le réalisateur musical Suge Knight est arrêté à Los Angeles pour meurtre après que Terry Carter ait été frappé par une voiture dans un stationnement. En 2018, Knight est condamné à 28 ans de prison.

- En 1975, les Bee Gees enregistrent “Jive Talkin’.” Barry Gibb est inspiré par le son que faisait sa voiture lorsqu'il traversait le pont Julia Tuttle, en se rendant au studio à Miami de sa maison à Miami Beach. En traversant le pont une fois, sa femme a fait le commentaire que ça sonnait comme si la voiture parlait. (“It’s our drive talkin’.”)

- En 1988, le Canadien Robbie Robertson, qui avait eu des hits comme “Broken Arrow” et “Somewhere Down the Lazy River,” est l'invité musical pour un épisode de Saturday Night Live.

- En 1951, Philip David Charles Collins naît en Angleterre. Après avoir travaillé comme acteur pendant l'enfance, il se tourne vers la musique, joignant éventuellement Genesis. Il a ensuite eu une carrière solo avec des hits comme “In the Air Tonight,” “Sussudio” et “A Groovy Kind of Love.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened January 30th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio