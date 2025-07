C’est le 30 juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2003, Justin Timberlake ajoute un peu de pop à un alignement de groupe rock (les Rolling Stones, AC/DC, Rush, The Guess Who) au Molson Canadian Rocks For Toronto – le plus gros concert de tous les temps au Canada. Timberlake est hué et on lui lance des choses pendant son set.

- En 1988, “Roll With It” de Steve Winwood entame un séjour de quatre semaines au sommet du Billboard Hot 100. Le trio de compositeurs Holland-Dozier-Holland sera ajouté aux gens crédités pour la chanson, à cause de similarités avec leur chanson “(I’m a) Roadrunner.”

 

- En 1987, David Bowie entame la partie nord-américaine de sa tournée The Glass Spider au Veterans Stadium à Philadelphie. L'énorme concert requiert 43 camions pour bouger la scène de ville en ville. La tournée s'arrête à Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Ottawa et Montréal.

- En 1966, la reprise des Troggs de la chanson de Wild Ones “Wild Thing” est au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines.

 

- En 1941, Paul Anka naît à Ottawa. Il écrirera et enregistrera des classiques comme “Diana,” “Puppy Love” et “My Way.”

- En 2010, le rappeur T.I. marie Tameka "Tiny" Cottle, du groupe R&B Xscape, à Miami Beach en Floride. Six ans plus tard, Cottle demande le divorce mais le groupe se reconciliera.

- En 1977, “I Just Want to Be Your Everything” de Andy Gibb passe trois semaines au sommet du Billboard Hot 100. La chanson avait été écrite par son frère Barry Gibb des Bee Gees.

 

- En 2007, le divorce de Britney Spears de Kevin Federline est officialisé à Los Angeles. La star du pop l'avait demandé en novembre 2006 après deux ans de mariage.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened July 30th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio