- En 2015, Enrique Iglesias se coupe à la main alors qu'il tente d'attraper un drone qui volait au-dessus de la scène pendant un concert à Tijuana au Mexique. Sa main sera pansée et il continuera le concert, mais alors qu'il revient à Los Angeles, les docteurs réalisent que la blessure est sérieuse. "Il y a une fracture qui devra être corrigée, en plus de requérir une opération de reconstruction," dit la déclaration de son représentant.

 

- En 1997, le Canadien Neil Young annonce l'annulation d'une tournée européenne en cinq semaines après qu'il se soit coupé à l'index en coupant une sandwich chez lui. "Je l'aurais mangé en un seul morceau si j'aurais su que ça allait mettre la tournée en danger", dit le chanteur. "C'est du macaroni et du fromage pour moi à partir de maintenant."

- En 1964, les Beatles sont au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Love Me Do,” une chanson que John Lennon et Paul McCartney ont écrite avant la formation du groupe.

 

- En 1992, les chanteurs Paul Simon et Edie Brickell se marient à Long Island. Le couple aura trois enfants ensemble.

- En 1974, Thomas DeCarlo Callaway naît à Atlanta. Sous le nom de CeeLo Green (et comme la moitié de Gnarls Barkley) il aura des hits comme “Crazy” et “F**k You!” et ramassera cinq Grammys.

 

- En 1987, le Los Angeles Times rapporte que Michael Jackson aurait offert d'acheter les os de John Merrick, connu sous le nom de l'Homme-éléphant, du London Hospital Medical College.

Article original What Happened May 30th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio