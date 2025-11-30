C’est le 30 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1982, Michael Jackson lance Thriller, son sixième album studio. Il deviendra un des albums les plus vendus de l'histoire de la musique, produisant sept hits dans le Top 10. Il gagnera huit Grammys et est intrônisé dans le Grammy Hall of Fame.

- En 1994, Tupac Shakur est tiré cinq fois lorsqu'il entre dans un studio d'enregistrement à Manhattan dans ce que la police déclare avoir été un vol. Le rappeur est touché deux fois à la tête, deux fois au bas du ventre et une fois à la main. Il survivra mais sera tué deux ans plus tard.

- En 1955, William Michael Albert Broad naît en Angleterre. Dans les années 70, il jouera de la guitare pour Chelsea et fondera ensuite le groupe Generation X. Dans les années 80, sous le nom de Billy Idol, il deviendra un artiste solo et aura du succès avec des chansons comme “Eyes Without a Face,” “Rebel Yell,” “White Wedding,” “Dancing With Myself” et “Mony Mony.”

- En 2017, la rue "Westbury New Road" dans la ville des Barbades de St-Michael est formellement renommée Rihanna Drive. Une plaque sur la rue porte une citation de la star du pop qui dit : "Toute ma vie a été formée par cette rue."

- En 2000, Scott Smith de Winnipeg, le bassiste du groupe Loverboy, meurt à 45 ans. Il faisait de la voile près de San Fransisco lorsqu'une vague le fait passer par-dessus bord.

- En 1997, un épisode de la série The X-Files, filmée en Colombie Britannique, qui a pour thème la chanteuse Cher est diffusé. On y trouve trois de ses chansons mais elle n'apparaît pas elle-même. À la place, une impersonnatrice canadienne, Tracey Bell, jouera le rôle de la chanteuse.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 30th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio