C’est le 30 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1987, George Michael lance son premier album solo Faith. En plus de la chanson titre, l'ancien chanteur de Wham! frontman a des hits comme “I Want Your Sex” et “Father Figure.” L'album a atteint le #1 au Canada et a gagné un Grammy et un American Music Award.

- En 1982, “Who Can It Be Now?” du groupe australien Men At Work monte au #1 sur le Billboard Hot 100. La chanson sort aux États-Unis en août après avoir eu du succès en Australie en 1981 et au Canada en 1982.

- En 1969, Darrin Kenneth O'Brien naît à Toronto. Une famille jamaïcaine qui vivait près de chez lui l'a appelé Snow, un surnom qu'il a gardé lorsqu'il a entamé sa carrière musicale. Il est connu pour le hit "Informer" de 1992, qui a gagné un prix Juno en 1994 pour Meilleur enregistrement reggae.

- En 2002, Jam Master Jay (aka Jason William Mizell) de Run DMC meurt d'un coup de feu dans un studio à New York.

- En 1984, Bruce Springsteen lance “Born in the U.S.A.” comme single, de l'album du même nom. La chanson monte au #9 aux États-Unis et seulement au #11 au Canada. Le vidéo est connu pour sa mauvaise synchronisation, supposément à cause de contraintes de temps.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened October 30th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio