C’est le 30 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1989, l’artiste canadien Neil Young joue « Rockin’ In The Free World” à Saturday Night Live. Une décennie plus tard, pendant le 25e anniversaire de l’émission, cette performance est choisie comme la meilleure de tous les temps à SNL.

- En 1977, « Kiss You All Over » d’Exile passe quatre semaines au numéro 1 sur le Billboard Hot 100.

- En 2006, Isaac Hanson, le frère aîné du groupe pop Hanson, épouse Nicole Dufresne au Philbrook Museum of Art à Tulsa en Oklahoma.

- En 1968, Diana Ross & the Supremes lancent “Love Child,” qui monte au sommet du Billboard Hot 100 et y reste 2 semaines.

- En 1993, Kate Pierson des B-52's est arrêtée pendant un sit-in dans les bureaux de Vogue à New York. Elle se trouvait parmi des manifestants s’opposant à l’utilisation de la fourrure dans l’industrie de la mode.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 30th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio