C’est le 31 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2018, Lady Gaga génère du buzz pour les Oscars lorsque la nouvelle version de A Star Is Born fait ses débuts au 75e Festival international du film à Venise. Le film sera un hit avec la critique et les fans. Lady Gaga et Bradley Cooper recevront plusieurs prix pour la chanson “Shallow.”

- En 1957, Elvis Presley joue son dernier concert canadien devant 26 500 fans au Empire Stadium à Vancouver. Ses seuls autres concerts au Canada ont lieu en avril 1957 à Toronto et Ottawa. Canada sera le seul autre pays où Presley jouera en dehors des États-Unis.

- En 1970, Deborah Ann Gibson naît à Brooklyn à New York. Sous le nom de Debbie Gibson, elle lance son premier album en 1987 et aura du succès avec des hits comme “Only in My Dreams,” “Foolish Beat” et “Lost in Your Eyes.”

- En 1994, R. Kelly, alors âgé de 27 ans, se marie à Aaliyah, qui a alors 15 ans, dans un hôtel à Rosemont en Illinois. Le mariage sera annulé plus tard.

- En 1994, le premier album studio d'Usher, nommé simplement Usher et réalisé par Sean “Puffy” Combs, est lancé. L'album donne des hits comme “Can U Get Wit It” et “Think of You.”

- En 2014, Donnie Wahlberg des New Kids on the Block épouse l'actrice Jenny McCarthy à l'Hôtel Baker à St-Charles en Illinois. Wahlberg avait divorcé sa première épouse en 2008.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened August 31st In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio