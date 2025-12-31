C’est le 31 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2016, Mariah Carey a un pépin pendant un concert à l'émission Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest à Times Square à New York. Elle révèle son lip-syncing lorsqu'elle se plaint de problèmes techniques. “On n'entend pas, mais je vais passer à travers le moment," dit-elle à la foule. "Il manque des parties vocales, mais c'est ce que c'est. Nous n'avons pas fait de test de son pour cette chanson, alors on va dire qu'elle a monté au #1 et ce sera tout.”

- En 2015, la chanteuse Natalie Cole meurt à 65 ans après des années de santé chancelante. Cole a gagné neuf Grammys pendant sa carrière.

- En 1984, Rick Allen, le batteur de Def Leppard, perd contrôle de sa corvette près de Sheffield en Angleterre et frappe un mur. Sa ceinture se défait et lui arrache le bras gauche lorsqu'il est projeté à travers son toit ouvrant. Le bras d'Allen est réattaché mais devra être amputé. Il recommence à jouer de la batterie avec Def Leppard trois mois après l'accident.

- En 2013, Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve est diffusé pour la première fois en 41 ans avec un autre animateur (Clark meurt en 2012). Ryan Seacrest le remplace et l'émission aura des spectacles en direct de Times Square à New York et des performances pré-enregistrées à Los Angeles.

- En 2000, le chanteur des Black Crowes Chris Robinson épouse l'actrice Kate Hudson à Aspen au Colorado. Le couple, qui auront un fils nommé Ryder, se sépareront sept ans plus tard.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2002, le rappeur 50 Cent (Curtis Jackson de son vrai nom) est arrêté après que la police trouve deux armes chargées dans son VUS, dans lequel il était assis à l'extérieur du club Copacabana à New York.

- En 1947, Burton Lorne Cummings naît à Winnipeg. Il décrochera au secondaire pour devenir musicien et jouera avec les Deverons avant d'être invité à se joindre à The Guess Who. Après être devenu leur chanteur, ils auront des hits comme “American Woman” et “These Eyes.” Cummings aura également une bonne carrière solo.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 31st In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio