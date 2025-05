C’est le 31 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1962, Corey Mitchell Hart naît à Montréal. À l'enfance, il donnera un spectacle pour Paul Anka et représentera le Canada au Festival de la chanson populaire du monde à Tokyo. Après avoir été entré en contact avec Billy Joel, qui donnait un concert à Montréal, Hart enregistre des démos et signe un contrat d'enregistrement à l'âge de 20 ans. Il aura des hits comme “Sunglasses at Night,” “Never Surrender” et “It Ain’t Enough.”

 

- En 2000, René Elizondo Jr. demande le divorce de Janet Jackson à la Cour supérieur de Los Angeles, pour "différences irréconciliables." La demande révèle que le couple s'était marié le 31 mars 1991, et s'était séparé en 1999. Jackson avoue avoir garder le mariage secret, espérant avoir "une vie familiale normale."

- En 1980, Lipps Inc. entame un séjour de quatre semaines au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Funkytown.” La chanson arrivera au sommet des palmarès au Canada.

 

- En 1998, un avocat représentant Geri Halliwell (aka Ginger Spice) dit à des journalistes à Londres qu'elle a quitté les Spice Girls. Le déclaration cite la star du pop, qui blâme le tout sur des "différences interpersonnelles."

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened May 31st In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio