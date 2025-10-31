C’est le 31 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2010, Demi Lovato quitte une tournée avec les frères Jonas. Elle est admise dans une clinique pour recevoir des traitements médicaux pour des problèmes émotionels et physiques qui la suivaient depuis un certain temps, d'après la déclaration d'un représentant.

- En 1975, le groupe britannique Queen lance “Bohemian Rhapsody,” une chanson de plus de six minutes. Elle devient un hit à travers le monde et aura un deuxième vent de popularité en 1992 lorsqu'elle est incluse dans le film Wayne’s World, mettant en vedette le canadien Mike Myers. En 2004, la chanson est intronisée au Grammy Hall of Fame.

- En 2011, Mariah Yeater, une femme âgée de 20 ans, poursuit le Canadien Justin Bieber, affirmant qu'il était le père de son enfant. Yeater affirme qu'elle aurait couché avec Biebs, qui avait alors 16 ans, dans les toilettes au Centre Staples. Les représentants de Bieber ont nié l'affirmation et, quelques semaines plus tard, Yeater a laissé tomber la poursuite.

- En 1967, Robert Matthew Van Winkle naît à Dallas. Il s'intéresse au breakdance à l'adolescence et recevra le surnom de "Vanilla", étant le seul enfant à la peau blanche dans son groupe d'amis. Il s'essaiera plus tard au rap sous le nom de Vanilla Ice. Son premier single est l'énorme hit de 1989 “Ice Ice Baby.”

- En 1989, le premier épisode de MTV Unplugged est enregistré à New York. L'émission, avec le groupe britannique Squeeze, est diffusé le 26 novembre.

- En 2000, le groupe Lifehouse lance son premier album No Name Face. Avec des singles populaires comme "Hanging By a Moment" et “Breathing,” il arrive au #4 sur les palmarès canadiens.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened October 31st In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio