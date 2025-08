C’est le 4 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1984, Prince monte au sommet du Billboard 200 pour la première de 24 semaines avec l'album bande sonore de Purple Rain. En plus de la chanson titre, on y trouve des singles comme “When Doves Cry” et “Let’s Go Crazy.”

- En 2001, Dave Stewart de Eurythmics épouse la photographe hollandaise Anouska Fisz sur une plage dans la Riviera française, devant des amis célèbres comme Elton John et Mick Jagger. Le couple aura deux enfants ensemble.

- En 1990, le premier single de Mariah Carey “Vision Of Love” débute un séjour de quatre semaines au sommet du Billboard Hot 100. La chanson aura trois nominations au Grammys et gagnera Meilleure performance pop vocale féminine.

 

- En 2011, Big Sean est arrêté à Lewiston dans l'État de New York et est accusé d'attouchements forcés, d'emprisonnement illégal au second degré et d'abus sexuel au troisième degré après qu'une femme est rapporté à la police qu'elle avait été attaqué sexuellement. Dans une entente en octobre 2011, le rappeur paie une amende de 750 $ pour l'emprisonnement et les autres accusations sont abandonnées.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened August 4th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio