C’est le 4 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1991, la danseuse et chanteuse pop Paula Abdul (dont la mère vient du Manitoba) reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Elle a eu des hits comme “Straight Up,” “Cold Hearted,” et “Opposites Attract.”

- En 1979, U2 joue devant seulement neuf personnes (dont des exécutifs de maison de disques) au The Hope and Anchor à Islington à Londres. Le groupe, qui s'annonçait sous le nom de “The U2s,” quitte la scène prématurément, à cause d'une corde de guitare cassée.

- En 2015, le canadien Justin Bieber voit une de ses chansons (“Love Yourself”) déplacer une autre de ses chansons (“Sorry”), la poussant du #1 au #2 sur les palmarès britanniques. Le dernier groupe à avoir réalisé cet exploit avait été les Beatles en 1963.

- En 1987, la superstar du pop Madonna demande le divorce de l'acteur Sean Penn, à cuase de différences irréconciliables. Des documents juridiques montrent que le couple s'était séparé le 30 novembre et qu'ils avaient une entente prénuptiale. Madonna rétraque sa demande de divorce deux semaines plus tard, mais le redemandera en janvier 1989.

- En 1969, Shawn Corey Carter naît à Brooklyn. Après une enfance difficile, il entame une carrière rap sous le nom de Jay-Z. Il aura des hits comme “Hard Knock Life (Ghetto Anthem)” et “99 Problems.”

- En 2002, un épisode de Primetime passe en ondes dans lequel Whitney Houston avoue à Diane Sawyer qu'elle a pris de la drogue et bu de l'alcool. Mais, dit-elle, "soyons clair sur une chose. Le crack n'est pas cher. Je fais beaucoup trop d'argent pour fumer du crack.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened December 4th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio