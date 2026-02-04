C’est le 4 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2007, Prince affronte une averse à Miami pour donner un spectacle incroyable de mi-temps au Super Bowl. Le musicien joue des morceaux de plusieurs de ses hits, dont “Let’s Go Crazy,” ainsi que des reprises de Queen, Bob Dylan et CCR. Naturellement, il termine son spectacle en jouant “Purple Rain” dans la pluie.

- En 2012, “Set Fire to the Rain” d'Adele est #1 au Billboard Hot 100 – faisant d'elle la première artiste britannique à avoir trois chansons du même album sur les palmarès. Elle était montée au #1 avec “Rolling in the Deep” et “Someone Like You” de 21.

- En 1996, Rob Pilatus, l'ex-membre de Milli Vanilli, essaie d'entrer dans une voiture stationnée dans l'entrée d'une maison d'Hollywood, essayant ensuite d'entrer dans la maison. Joseph Villery frappe Pilatus à la tête avec un bâton de baseball et l'immobilise dans l'entrée, attendant que la police arrive.

- En 1984, “Karma Chameleon” de Culture Club passe trois semaines au #1 du Billboard Hot 100. C'est le cinquième hit dans le top 10 pour Boy George et son groupe. La chanson monte également au sommet au Canada.

- En 1983, Karen Carpenter des Carpenters meurt en Californie à l'âge de 32 ans de complications liées à l'anorexie. La chanteuse avait eu des hits comme “(They Long to Be) Close to You,” “Rainy Days and Mondays” et “Top of the World.”

- En 1975, Natalie Jane Imbruglia naît en Australie. Après avoir étudié la danse à l'enfance, elle trouve du travail comme actrice et déménage à Londres pour entâmer une carrière musicale. En 1997, elle aura un hit mondial avec sa reprise de "Torn" de Ednaswap.

- En 1995, “Think Twice” de Céline Dion passe sept semaines au #1 du palmarès des singles au Royaume-Uni. Aux États-Unis, elle perce à peine le Billboard Hot 100.

- En 1977, Fleetwood Mac lance leur 11e album studio, Rumours. Il passera 31 semaines au #1, gagnera Album de l'année aux Grammys et sera un des albums les plus vendus de tous les temps.

- En 1978, la chanson des Bee Gees "Stayin' Alive" de Saturday Night Fever monte au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de quatre semaines.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened February 4th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio