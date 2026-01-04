C’est le 4 janvier, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2012, Bryan Ferry épouse Amanda Sheppard, qui avait d'abord fréquenté son fils Isaac, dans les îles Turques-et-Caïques. Ferry avait 66 ans et Sheppard, 29. Leur mariage a duré 19 mois.

- En 1975, une reprise par Elton John de la chanson de 1967 des Beatles “Lucy In The Sky With Diamonds" est #1 sur le Billboard Hot 100. Elle est détrônée deux semaines plus tard par "Mandy" de Barry Manilow.

- En 2001, Vanilla Ice est arrêté en Floride pour avoir arraché des cheveux de sa femme Laura pendant une chicane en voiture. Le rappeur de “Ice, Ice Baby” passe une nuit dans la prison du conté de Broward après avoir payé une caution de 3 500 $. Ice (Robert Van Winkle de son vrai nom) a plus tard dit que ce n'avait été qu'une chicane échauffée et qu'il avait tiré les cheveux de sa femme pour l'empêcher de sauter de la voiture.

- En 1960, John Michael Stipe naît à Decatur dans l'État de la Georgie. Étudiant à l'Université de Georgie, il se lie d'amitié avec un employé d'un magasin de disques nommé Peter Buck, avec qui il formera R.E.M. avec Bill Berry et Mike Mills. Le groupe aura des hits comme “Losing My Religion” et “Shiny Happy People.”

- En 2008, Britney Spears est amenée à l'hopital de sa maison en Californie et placé dans l'aile psychiatrique après une crise de nerf. Son gérant de l'époque Sam Lutfi affirme que la star du pop était sous l'influence d'amphétamines avant cet épisode.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened January 4th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio