- En 1999, Victoria Adams (aka Posh Spice des Spice Girls) épouse la star du soccer David Beckham dans une cérémonie luxueuse dans un château en Irlande. Le couple avait eu leur fils Brooklyn avant le mariage et en auront trois autres par la suite.

 

- En 2015, Ariana Grande est filmée par une caméra de sécurité en train de licher des beignes au Wolfee Donuts à Lake Elsinore en Californie. On peut entendre la chanteuse, qui était avec son copain de l'époque Ricky Alvarez, dire : "J'haïs les Américains. J'haïs l'Amérique." Grande déclare plus tard qu'elle parlait des taux d'obésité aux États-Unis et s'excuse pour ses propos.

- En 1992, “Baby Got Back” de Sir Mix-A-Lot est au #1 sur le Billboard Hot 100 pour la première de cinq semaines. La chanson, qui porte sur les grosses fesses, gagne un Grammy pour Meilleure performance rap solo.

 

- En 2010, George Michael est arrêté après avoir rentrer dans la façade d'un magasin avec son Range Rover près de chez lui à Hampstead, après avoir consommé de la marijuana. La star du pop est condamnée à huit semaines en prison et ne peut conduire pendant cinq ans.

- En 2003, Barry White meurt d'une insuffisance rénale dans un hôpital de Los Angeles à l'âge de 58 ans. Il était connu pour ses hits, comme “Can’t Get Enough Of Your Love, Baby” et “You’re The First, The Last, My Everything.”

- En 1995, Austin Richard Post naît à Syracuse dans l'État de New York. À l'adolescence, il adopte un nom de scène, Post Malone, et enregistre un mixtape. Malone deviendra rappeur, sera nominé pour un Grammy et aura des hits comme “Rockstar” avec 21 Savage et “Better Now.”

