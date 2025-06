C’est le 4 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2017, Ariana Grande anime One Love Manchester, un concert bénéfice à l’extérieur en honneur aux victimes de l’attaque terroriste qui s’était déroulée près de son concert à l’aréna Manchester le 22 mai. Parmi les stars présentes au spectacle, on retrouve Justin Bieber, Miley Cyrus, Niall Horan, Katy Perry et Robbie Williams.

- En 1984, Bruce Springsteen lance Born In The U.S.A., son septième album studio. En plus de la chanson titre, on y trouve des hits comme “I’m on Fire,” “My Hometown” et “Dancing in the Dark.” Ce sera l’album le plus vendu de Springsteen.

 

- En 1997, le corps de Jeff Buckley est retrouvé dans Wolf River Harbor près du Mississippi à Memphis. Le chanteur manquait à l’appel depuis qu’il ait été nagé dans la nuit du 29 mai. Un coroner détermine que la cause de la mort est une noyade accidentelle. Buckley avait 30 ans.

- En 2005, “We Belong Together” de Mariah Carey est au #1 sur le Billboard Hot 100 pour la première de quatre semaines. Après avoir été détrôné par “Inside Your Heaven” de Carrie Underwood pour une semaine, la chanson revient au sommet pour dix autres semaines. Elle gagnera également deux Grammys.

 

- En 1986, le premier de six spectacles de la tournée Conspiracy of Hope honorant le 25è anniversaire d’Amnistie internationale se déroule à San Francisco. U2, Sting et le Canadian Bryan Adams y participent.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened June 4th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio