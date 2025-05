C’est le 4 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1979, James Lance Bass naît dans l'État du Mississippi. Enfant, il chante dans une chorale d'église baptiste et plus tard dans des chorales d'école. En 1995, il est invité à remplacer Jason Galasso dans le groupe NSYNC. Le boy band aura des hits comme “Bye Bye Bye” et “It’s Gonna Be Me.”

 

- En 1959, la toute première cérémonie des Grammys se tient à l'hôtel Beverly Hilton à Beverly Hills et à l'hôtel Park Sheraton à New York. Ella Fitzgerald gagne trois prix, dont le prix pour la Meilleure performance vocale par une femme.

- En 1974, la reprise de Grand Funk Railroad de la chanson “The Loco-Motion” est au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines. L'enregistrement original par Little Eva avait également été au #1 pour une semaine en août 1962, alors que la version de Kylie Minogue était monté au #3 en 1988.

 

- En 2012, Adam Yauch des Beastie Boys meurt du cancer à New York. Il avait 47 ans.

- En 1990, un épisode de l'émission The Joan Rivers Show passe en ondes, dans lequel l'ex-femme de David Bowie, Angela, a révélé avoir déjà surpris Bowie et Mick Jagger nus ensemble dans un lit.

 

- En 1991, Phil Collins reçoit un doctorat honoraire de musique du Berklee College of Music à Boston.

Article original What Happened May 4th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio