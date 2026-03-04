C’est le 4 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1993, Whitney Houston et son mari, le chanteur Bobby Brown, accueillent leur fille Bobbi Kristina. Leur seule fille, elle mourrera en juillet 2005, quatre ans après sa mère.

- En 1967, les Rolling Stones montent au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Ruby Tuesday.” C'est le quatrième single du groupe à arriver au sommet.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2015, Daryl Hall et John Oates poursuivent Early Bird Foods & Co. pour leur granola “Haulin’ Oats”. Le duo musical prétend que le fabricant essayait de "capitaliser sur la notoriété associété avec les marques connues des artistes et plaignants."

- En 1978, le Canadien Dan Hill est au #3 sur le Billboard Hot 100 avec “Sometimes When We Touch.” C'était la seule chanson dans le top 5 à ne pas avoir été écrite par un des frères Gibb. Andy Gibb a “(Love Is) Thicker Than Water” est #1, les Bee Gees avec “Stayin’ Alive” and “Night Fever” au #2 et #5 respectivement, et “Emotion” de Samantha Sang – écrite par Robin et Barry Gibb – est #4.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1986, le musicien canadien Richard Manuel, un des membres originaux de The Band, s'ôte la vie dans une chambre d'hôtel en Floride. Il est enterré dans sa ville natale à Stratford en Ontario. Son camarade Robbie Robertson honore Manuel l'année suivante avec la chanson “Fallen Angel.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2001, Glenn Hughes, qui jouait le motocycliste habillé de cuir dans The Village People, meurt du cancer du poumon à l'âge de 50 ans. Hughes a fait partie du groupe disco de 1977 à 1996.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened March 4th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio