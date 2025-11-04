C’est le 4 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1997, Shania Twain lance son troisième album, Come On Over. Douze des seize chansons sortent en singles, incluant “That Don’t Impress Me Much,” “Man! I Feel Like a Woman” et “You’re Still the One.” Ce sera le album le plus vendu par un Canadien, le plus vendu par une artiste féminine, et l'album country le plus vendu.

- En 1984, Prince entâme sa tournée Purple Rain avec le premier de sept spectacles à Détroit. La tournée inclut deux soirées au Maple Leaf Gardens à Toronto. La chanteuse Sheila E, dont le single "The Glamorous Life" (écrite par Prince) avait été un hit top 10, fait l'ouverture.

- En 1993, Martin Gore de Depeche Mode est arrêté dans sa chambre au Westin Hotel à Denver, pour avoir supposément refusé de baisser le volume de sa musique. Il a eu une amende de 500 $US.

- En 1989, Roxette a son deuxième #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Listen To Your Heart,” qui avait d'abord été lancé en Suède, le pays d'origine du groupe un an auparavant. La chanson est aussi arrivé au sommet des palmarès au Canada.

- En 1969, Sean John Combs naît à New York. Après avoir étudié les affaires à l'université, il fonde Bad Boy Entertainment et entâme une carrière qui inclut la musique, la mode et d'autres domaines. Sous les noms de Puff Daddy et de P. Diddy, il devient l'une des figures les plus riches du hip-hop.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened November 4th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio