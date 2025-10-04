C’est le 4 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2011, Katy Perry lance "The One That Got Away,” le dernier single de son troisième album, Teenage Dream. Il atteint le #2 sur le palmarès pop au Canada et est suivi d’un vidéo dirigé par la canadienne Floria Sigismondi.

- En 1959, Christopher Sean Lowe naît en Angleterre. Après avoir joué du trombone dans un groupe pour une danse d’école, il forme le groupe Pet Shop Boys avec Neil Tennant. Leurs hits incluent « West End Girls, » « What Have I Done To Deserve This? » et un cover de la chanson de 1969 « Always on My Mind. »

- En 2005, le groupe rock Nickelback lance son cinquième album, All the Right Reasons, qui produit des hits come « Photograph, » « Rockstar » et « Far Away. » Il atteint le #1 aux États-Unis et au Canada, où il est certifié 7 fois platine.

- En 1986, Dan Rather, l’annonceur de nouvelles de CBS, est attaqué dans la rue à New York par un homme qui lui demande plusieurs fois : « Kenneth, quelle est la fréquence? » L’incident inspire le single de REM de 1994, intitulé « What's the Frequency, Kenneth?, » qui atteindra le numéro 2 au Canada.

- En 2007, Isaac Hanson du groupe Hanson est opéré à un hôpital à Dallas pour une embolie au poumon (un caillot de sang qui se loge dans un poumon.) Pendant un spectacle deux jours avant, le musicien s’était plaint de douleurs graves à la poitrine et au bras.

- En 1980, Queen passe trois semaines au #1 aux États-Unis avec la chanson « Another One Bites The Dust. » La chanson gagne un American Music Award et reçoit une nomination pour un Grammy.

Article original What Happened October 4th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio