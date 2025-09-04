C’est le 4 septembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1981, Beyoncé Knowles naît à Houston, de Celestine Beyincé et Mathew Knowles. Elle est une descendante de Joseph Broussard, un leader acadien qui était né dans ce qui est maintenant la Nouvelle-Écosse en 1702.

- En 2002, la chanteuse texane Kelly Clarkson gagne la première saison d'American Idol. La jeune femme de 20 ans amasse 58 pour cent des votes, dépassant ainsi le finaliste Justin Guarini.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1980, Dan Miller du groupe pop O-Town naît dans l'État du New Hampshire.

- En 1982, le Steve Miller Band a la chanson #1 aux États-Unis avec “Abracadabra.”

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened September 4th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio