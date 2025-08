C’est le 5 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1959, Peter Jozzeppi Burns naît en Angleterre. Sous le nom de Pete Burns, il chantera pour Dead Or Alive, qui auront un hit en 1984 avec “You Spin Me Round (Like a Record).” Il mourrera d'une crise cardiaque en octobre 2016.

 

- En 1957, American Bandstand passe en ondes pour la première à ABC. Paul Anka est le premier artiste canadien à apparaître à l'émission et, pendant les 32 saisons de l'émission, l'animateur Dick Clark accueillera tous les grands noms de la musique pop.

- En 1978, “Miss You” des Rolling Stones est au sommet du Billboard Hot 100. La chanson disco, que l'on trouve sur l'album Some Girls, est écrite par Mick Jagger et Keith Richards.

 

- En 1994, Billy Idol quitte l'hôpital, après avoir reçu des traitements pendant la nuit pour une surdose de drogues.

